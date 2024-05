Quadras do Recanto das Emas sem água nesta quinta (9) para manutenção do sistema

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai executar serviços para a melhoria do sistema de abastecimento de água em algumas quadras do Recanto das Emas nesta quinta-feira (9), das 7h30 às 21h30. Desta forma, o fornecimento será interrompido.

As seguintes regiões serão afetadas: ADE Q600 e todas as quadras 601, 602 e 800.

Em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção. A Caesb informa, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reservação de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com Resolução da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa).

Para mais informações, é possível acessar o canal público da Caesb pelo telefone 115.

Informações são da Agência Brasília