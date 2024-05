Estagiária é presa após usar cartão de colegas de trabalho para comprar roupas fitness

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), realizou na madrugada de ontem (7) a Operação Compra Ilícita, culminando na prisão em flagrante de uma mulher de 28 anos, acusada de estelionato na forma tentada.

Segundo as investigações, a mulher, que exercia a função de estagiária em órgãos do Governo Federal, se aproveitava da negligência de suas colegas de trabalho para subtrair ou fotografar seus cartões de crédito. Com os dados obtidos, ela realizava compras tanto em lojas físicas na Asa Norte quanto em sites online.

As vítimas, que compartilhavam o mesmo ambiente de trabalho que a suspeita, começaram a desconfiar quando constataram que seus cartões de crédito haviam sido utilizados nos mesmos estabelecimentos comerciais, especialmente em lojas de vestuário feminino.

Após monitorarem as redes sociais da suspeita, as vítimas identificaram que ela postava fotos utilizando peças de roupas das mesmas marcas adquiridas com os cartões das vítimas. Diante disso, decidiram denunciar o crime à 15ª DP.

Com base nas informações fornecidas pelas vítimas, a PCDF intensificou as investigações e passou a monitorar as atividades da suspeita. Na madrugada do ocorrido, uma das vítimas recebeu uma notificação de tentativa de compra em seu cartão de crédito, no valor de R$ 946,14, em uma loja de roupas fitness online.

Diante da situação, a vítima acionou a equipe da 15ª DP, que desencadeou a Operação Compra Ilícita e prendeu a mulher em flagrante em seu local de trabalho.

“Durante o interrogatório, a autora confessou o crime e revelou que utilizava o mesmo modus operandi para obter os dados de outras colegas. Em seu celular, os policiais encontraram fotos de diversos cartões de crédito”, relatou o delegado-chefe da 15ª DP, João Ataliba Neto.

Com autorização da suspeita, a equipe da 15ª DP realizou uma busca em sua residência, onde foram apreendidas várias peças de roupa adquiridas com os cartões das vítimas.