Publicado resultado provisório de edital de carnaval

A valorização do carnaval tradicional do Distrito Federal é visada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), sendo assim, o resultado do edital nº 34/2021, que apoia as atividades culturais carnavalescas permanentes, foi publicado. O investimento tem um teto máximo de R$ 3,950 milhões. O resultado provisório foi publicado nesta quarta-feira (1º), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Para interposição de recursos, há o prazo de cinco dias, a contar da publicação do resultado provisório de classificação das propostas no DODF. A solicitação deve ser enviada para o e-mail [email protected]

Descontinuado desde 2015, o desfile das escolas de samba do DF movimenta um ano inteiro de trabalho comunitário. É uma ação potente de formação, socialização e renda para o Entorno que vive na circunvizinhança das quadras de ensaios. O objetivo do edital é estruturar essa cadeia produtiva.

Pontuação

União das Escolas de Samba do Distrito Federal (Uniesb) – 17 pontos

Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais (LCTBBT) – 15,5 pontos.

Confira, aqui, o resultado provisório.

*Com informações da Agência Brasília