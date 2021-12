PM prende três homens que furtaram comércio em Ceilândia

Todo produto do furto, que os homens foram dispensando na fuga, foi recuperado

Na madrugada desta quarta-feira (1º), três homens arrombaram e furtaram um comércio em Ceilândia e foram presos em flagrante por policiais militares.

Os policiais receberam a informação que alguns homens tinham invadido um comércio no conjunto H da quadra 01, de Ceilândia Sul. No local, os militares viram três homens saindo por baixo da porta arrombada do comércio.

O trio tentou fugir mas foi alcançado e abordado. Todo produto do furto, que os homens foram dispensando na fuga, foi recuperado. Os autores foram presos e encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia onde foram autuados em flagrante.