Publicada Lei Complementar que une carreiras de procurador

Iniciativa não vai impactar cofres públicos porque não aumenta quantidade de cargos, nem altera remuneração

Saiu no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta quinta-feira (6) a Lei Complementar nº 1.023, de 05 de julho de 2023, que integra os membros da carreira de procurador do Quadro em Extinção de que trata a Lei Complementar nº 914/2014 à categoria de procurador do Distrito Federal.

Embora os profissionais de ambos os segmentos exerçam as mesmas atividades – com atribuições e remuneração idênticas – os 19 membros do quadro em extinção possuem origem na antiga carreira de assistência judiciária.

Carreiras

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) destacou, em manifestação prévia sobre o projeto de Lei, que a iniciativa era necessária porque competem a ambos os grupos a representação judicial e a consultoria jurídica da Administração Pública do DF. Inicialmente, a carreira do quadro em extinção tinha sido organizada para atender somente às necessidades das autarquias e das fundações públicas.

Ademais, a PGDF defendeu que a unificação de categorias já tem um precedente – a junção das carreiras de procurador autárquico e fundacional com a de procurador do Distrito Federal, realizada por meio da Lei Complementar n° 694/2004.

Impactos

Conforme dispõe o texto da Lei Complementar aprovada, a transformação de carreira será realizada com a preservação das categorias dos cargos, de modo que os membros do quadro em extinção sejam transferidos para a mesma categoria que ocupavam na carreira de origem.

A entrada em vigor da norma não acarretará maiores custos aos cofres distritais uma vez que não aumenta a quantidade de cargos ou funções, nem altera remuneração ou estabelece novas hipóteses para recebimento de vantagens, como adicionais, gratificações ou indenizações.

Com informações da Agência Brasília