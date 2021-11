Publicada autorização para construção de crematório no DF

O crematório ficará localizado no cemitério Campo da Esperança do Plano Piloto

O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan) publicou nesta quarta-feira (4) a autorização para a construção de um crematório. Será o primeiro da capital.

O crematório ficará localizado no cemitério Campo da Esperança do Plano Piloto. No último dia 28, o Conplan já havia emitido a licença para a construção. Agora, a medida foi atestada no Diário Oficial (DODF).

"Não queremos mais que a população do DF precise se deslocar até Formosa ou Valparaíso para cremar seus familiares e entes queridos.” Marcela Passamani, secretária de Justiça e Cidadania

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, diz que a construção do crematório uma prioridade do atual governo, uma vez que uma cláusula que previa a instalação já estava assinada desde 2002. “Apesar de ser um serviço essencial, nenhuma gestão priorizou este tema por quase 20 anos. Somente em 2019 a construção do crematório se tornou uma prioridade de governo e foi incluída em nosso planejamento estratégico”, disse Marcela.

O local terá câmara fria, câmara ardente, depósito de resíduos, sanitário acessível e uma sala de despedida que comporta 40 pessoas, conforme projeto arquitetônico aprovado. A construção deve ficar a cargo da concessionária do Campo da Esperança. “É uma edificação relativamente pequena, com um acréscimo de 289 metros quadrados no lote”, explica o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Mateus Oliveira.