GDF reduz ICMS sobre cesta básica

Produtos como macarrão, carne, absorvente e papel higiênico devem ter preço reduzido. Contudo, medida será válida somente a partir de 1º de janeiro

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou nesta quinta-feira (4) decreto que reduz o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) sobre produtos da cesta básica na capital. A medida entrará em vigor apenas em 1º de janeiro de 2022.

O texto estava pronto desde o fim de setembro e foi assinado agora pelo vice-governador Paco Britto, uma vez que Ibaneis está no Exterior. Segundo o decreto, fica reduzida a base de cálculo do ICMS, de forma que a carga tributária efetiva seja de 7%.

O estabelecimento que não baixar os preços será penalizado com advertência e, em caso de reincidência, multa e até suspensão e cassação do alvará de funcionamento. São 13 os produtos que devem custar menos a partir do ano que vem. Veja a lista: