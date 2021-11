PCDF mira grupo que compartilhava pornografia infantil

Caso passou a ser apurado após um amigo dos suspeitos compartilhar vídeo íntimo com a ex-namorada sem o consentimento dela

A Polícia Civil (PCDF) realiza, na manhã desta quinta-feira (4), uma operação contra um grupo suspeito de armazenar e compartilhar conteúdos de pornografia infantil. Agentes iniciaram o dia cumprindo seis mandados de busca e apreensão em Águas Claras e Vicente Pires.

Os suspeitos têm entre 19 e 22 anos. Pelo menos um deles repassou 28 fotos e vídeos de cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes, segundo a PCDF. Outros dois já haviam sido alvo de investigação em setembro deste ano, após compartilharem um vídeo íntimo que um amigo deles gravou com a ex-namorada sem o consentimento dela.

A 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) é responsável pela operação. Segundo as investigações, o grupo também fazia rachas nas vias do DF. Esta prática foi descoberta em maio, após um deles estar dirigindo um carro de luxo e invadir uma serralheria na Rua 10 de Vicente Pires. O suspeito, Rafael de Oliveira Rocha, 21 anos, fugiu da cena do crime com a ajuda dos pais para não ser flagrado por embriaguez ao volante. “Os genitores do autor prometeram apresentá-lo na 38ª DP nesta sexta-feira (14/5), porém não houve qualquer apresentação”, afirmou o delegado-chefe, Ataliba Neto à época.

Depois do acidente, agentes da 38ª DP investigaram o caso e cumpriram mandados de busca e apreensão na casa dos envolvidos. No momento da colisão, estavam no carro o motorista e dois passageiros. Após as apreensões, foram encontrados fotos e vídeos e comprovam que os suspeitos ingeriram bebidas alcoólicas e fizeram uso do medicamento Alprazolam momentos antes de atingirem a serralheria. Eles também fizeram racha na EPTG.