Prourb apura responsabilidade por desabamento de prédio em Taguatinga

Localizada na QSE AE 20, Lote 19, em Taguatinga, a estrutura tinha cinco pavimentos e quatro andares e estava irregular

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por intermédio da 3ª Promotoria de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb) , irá investigar as responsabilidades relativas ao desabamento parcial de um prédio em Taguatinga.

Localizada na QSE AE 20, Lote 19, em Taguatinga, a estrutura tinha cinco pavimentos e quatro andares e estava irregular. Apesar de ter sido construído há mais de 20 anos, o prédio não dispunha de carta de habite-se válida.

O pilotis e o primeiro andar desabaram, deixando pelo menos 100 pessoas e 25 famílias no prejuízo. Não tombamentos para os lados da rua, pois o prédio caiu de forma sólida, como um bloco.

Felizmente, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado antes da tragédia, evitando feridos. Um dos moradores do local escutou estalos vindo da estrutura e acionou a equipe. Ao chegar no local os bombeiros identificaram rachaduras grandes, além de algumas paredes com ‘deformidades incomuns’. Todos os moradores foram evacuados, além do isolamento da rua e de 2 ruas ao redor do local.

Em nota, o Ministério Público aproveitou para dar um recado aos moradores. “É muito importante verificar junto aos cartórios de registro de imóveis e à Secretaria de Habitação do GDF a situação de regularidade dos prédios, especialmente se dispõem de cartas de habite-se válidas e atualizadas, ou seja, condizentes com a situação atual do imóvel”, informa o documento.