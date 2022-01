Assaltante é preso após ser atropelado

Ao tentar se livrar dos populares, um carro em alta velocidade o atropelou e fugiu. Ele foi socorrido pelo CBMDF

Um homem foi preso após roubar um celular e, logo depois, tentar roubar outro, utilizando um facão, na Ceilândia. A prisão foi feita nesta segunda-feira (10).

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem foi detido por populares ao tentar realizar o segundo roubo, na QNM 01.

Ao tentar se livrar dos populares, um carro em alta velocidade o atropelou e fugiu. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

A primeira vítima do assaltante o reconheceu e, com ele, foram apreendidos um facão e uma bicicleta, além do celular. O condutor que atropelou o homem não foi identificado.