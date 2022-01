Governador fala sobre vacinação contra a covid em crianças

Paco Brito afirmou que Brasília está esperando a data da Saúde, para saber quando chegam as vacinas para a imunização infantil

O governador em exercício, Paco Brito, afirmou para a reportagem do Jornal de Brasília, que o Governo de Brasília está esperando a data exata vinda do Ministério de Saúde, para saber quando chegam as vacinas para a campanha de imunização infantil. Ele também destacou que na terça-feira, 11, por determinação do governador Ibaneis Rocha, será realizada uma reunião com a secretária de saúde e educação para definir como vai ser a vacinação para a volta às aulas.

Paco Brito esteve presente nesta segunda-feira, 10, nas obras do Lago Sul. A convite do administrador Rubens Santoro Neto, que chamou o governador para mostrar o que está sendo feito tecnicamente nas obras da região administrativa, que vai além das calçadas, com uma grande obra de captação de águas pluviais. O administrador explica que a captação envolve vários locais da cidade, e desemboca na quadra 14. O empreendimento custará para o governo, o valor de R$11 milhões.

“O Lago sul com passar do tempo, teve as construções se avolumando e diminuindo a área verde, e então começou a ter uma rede cada vez menor e a água começou a empossar nas ruas”, relata Rubens. Segundo ele, o GDF está revendo a estrutura de águas pluviais que vinham danificando o asfalto e empossando as ruas. Ainda segundo Rubens, o problema dos alagamentos, ia até a rua do colégio Mackenzie. As quadras 11, 14, 9, são algumas das áreas beneficiadas.

As calçadas das quadras 27 e 29, já estão prontas, agora a construção continua a reformar as calçadas em outras quadras como a da QI 15. Com o chamado do administrador para que Paco visitasse as obras, foi relatado que o problema enfrentado para entregar as obras em dia, é a chuva. Mas Paco pediu para que as obras fossem entregues até o meio do ano. “Viemos ver a situação desse ponto de alagamento de captação de água que acontece desde a Delícia e desemboca aqui na QL 14”, comenta Paco.

O governador em exercício aponta a parceria com a Novacap e a Administração do Lago Sul como essenciais para que esse empreendimento aconteça. “O maior impacto vai ser o não alagamento das ruas, a partir de junho, julho”, acrescenta. E em nome de Ibaneis, ele agradece o empenho dos envolvidos no projeto. Segundo ele, até agora ninguém está reclamando, então significa que as obras estão funcionando.

O administrador do Lago Sul, mora pela região faz 40 anos, e em pelo menos 20 deles, ouve falar a respeito desse alagamento que não é só nas quadras debaixo. “Ele é fruto de outros alagamentos no Lago”, frisa. Rubens explica que essa obra é de grande porte, e que foi procurada por Ibaneis nos primeiros dias de governo, com a garantia de que iria resolver os problemas do alagamento no Lago Sul. “Mas para poder chegar nesse alagamento teria que chegar em outros alagamentos, e já estamos indo para o terceiro ano de obra e resolver isso”, finaliza.

As obras estão sendo realizadas de cima para baixo, com a QL 14 como está na beira do lago, ficando por último. “A captação da água é toda canalizada para o lago e por uma questão de lógica, a obra é feita de cima para baixo para escoar para o lago”, completou o administrador.

Reforma da 10ª delegacia

As visitas às obras do Lago terminaram na 10ª Delegacia, uma das delegacias mais antigas de Brasília. Segundo Paco Brito, trata- se de uma delegacia muito importante, apesar do baixo índice de criminalidade do Lago Sul. “Devido às pessoas que moram aqui na área, embaixadores, juízes e etc, é uma delegacia muito importante para o DF”, comenta. Paco destacou que as outras duas delegacias que foram reformadas, têm um padrão novo que vai ser seguido nessa reforma também.

Segundo Benito Augusto Galiani Tiezzi, delegado geral adjunto da polícia civil, desde o início do governo Ibaneis, o governador decidiu por reformar as unidades mais antigas e com uma série de problemas estruturais, com ambiente inadequado. “A delegacia foi praticamente jogada ao chão, e vai ser reedificada nos padrões das delegacias atuais, como a 1ª DP, 5ª DP”, cita. Ele destaca que vai ser adotada a nova identidade visual da Polícia Civil. “Trazendo um local de melhor acolhimento à população e aos servidores”, continua. Segundo ele, os prazos ordinários de obra de reedificação giram em torno de dois anos, e o custo vai custar em média R$5 ou R$7 milhões.