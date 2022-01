Retomada do Autódromo de Brasília traz expectativa de melhora para o mercado

Paco Britto anunciou calendário com 12 provas a partir de julho

Mia Andrade

Sem corridas desde 2014, o Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília, volta a receber competições em julho deste ano e ainda, um calendário com 12 provas para 2022. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (10) pelo governador em exercício, Paco Britto, durante evento no Palácio do Buriti.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelo segmento turístico do Distrito Federal. O Autódromo, que pertence à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), passa a ser gerenciado pelo Banco de Brasília. O local também será utilizado para outros eventos.

“A população ganha o autódromo de volta. Nós já tivemos cinco pilotos na Fórmula 1 que começaram no DF, e agora voltaremos a ser protagonistas nesta categoria de automobilismo internacional também”, conta Brito.

Ele afirmou durante o evento, que a expectativa do Governo do Distrito Federal (GDF) é movimentar o turismo e comércio locais durante os 24 finais de semana que o autódromo receberá as provas. Porém, o governador em exercício afirmou que ainda não há estimativa do impacto econômico com a realização das competições.

A secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, afirma que a volta do Autódromo é histórica. “O automobilismo faz parte da nossa história, grandes pilotos nasceram aqui. Pelo olhar do turismo isso é fantástico, pois nós temos condições de trazer todas as provas do circuito para a nossa capital. Brasília está preparada”, fala.

Segundo a secretária, o turismo esportivo é o maior arrecadador de recursos no turismo de eventos. De acordo com a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), somente a Stock Car movimenta cerca de R$150 milhões em 12 provas anuais, gerando mais de 1.200 empregos.

“A gente quer incluir Brasília nesse circuito”, afirmou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Segundo Costa, o objetivo é liberar o autódromo para competições regionais já em junho. A expectativa é que a F4, categoria que sucede o kart, ocorra no autódromo em julho.

O anúncio do retorno do ponto turístico foi feito em meio ao aumento de casos de Covid-19 e da nova influenza A, no DF. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) confirmou, nesta segunda-feira (10), 2.775 novos casos conhecidos e uma morte por coronavírus.

“Esperamos que essa pandemia se abrande e acabe. Se Deus quiser, vai acabar, a partir do momento em que todos nós estivermos vacinados e mantendo distanciamento. Esperamos que até maio essa pandemia esteja controlada”, afirmou Britto.

O autódromo Nelson Piquet teve sua última prova realizada em 2014 e chegou a ser usado como abrigo para a população em situação de vulnerabilidade ao longo da pandemia. Depois que as tendas foram desmobilizadas, a pista foi liberada para ciclistas.

CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES NACIONAIS

2 e 3/7: Stock Car

2 e 3/8: Turismo Nacional

3 e 4/9: Porsche Cup

(A definir): Império Endurance

1º e 2/10: Porsche Cup – Sprint

9/10: Porsche Cup – Endurance

6/11: Sprint Race

6/11: Copa Truck

19 e 20/11: Copa Shell

19 e 20/11: Turismo Nacional

20/11: Stock Car Pro Series