PCDF prende homem acusado de violência doméstica

O acusado preso vai responder por injúria, ameaça e lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na madrugada do último domingo(9), pelos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar. A ação da PCDF através da 38ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal fez parte da nova fase da Operação Skadi.

O agressor e a vítima de 58 anos conviviam maritalmente há sete anos e não possuíam filhos, de acordo com apuração feita pela Polícia Civil do Distrito Federal. A mulher já teria sido agredida pelo homem anteriormente em outras ocasiões, porém a vítima nunca havia registrado ocorrência contra o companheiro.

Na madrugada do ocorrido, ao constatar a demora do marido em retornar à residência do casal, a mulher teria se dirigido até um bar localizado na Colônia Agrícola Samambaia, onde o homem trabalhava. Ao chegar no recinto a mulher o encontrou alcoolizado e dançando com outras mulheres.

O casal teria entrado em discussão e ele então, teria agredido a companheira. “O casal iniciou uma discussão e, durante a briga, o autor agrediu a vítima com um soco em sua boca e com cotoveladas, tendo a mulher sido lesionada no rosto e tórax”, conta o delegado responsável pelo caso João Ataliba Neto, delegado-chefe da 38ª DP.

De acordo com informações do delegado, quando as agressões foram cessadas a vítima informou ao companheiro que iria procurar a delegacia. Diante disso o agressor passou a injuriar a vítima e a ameaçou de morte. Ele teria dito que iria cortar a cabeça da companheira.

Conforme disse ao agressor, a vítima foi até a 38ª DP onde registrou os fatos ocorridos. Os policiais encontraram o homem na residência do casal, e deram voz de prisão ao agressor, em seguida ele foi conduzido à Central de Flagrantes (Ceflag) da 38ª DP e foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.

Se somadas, as penas dos crimes praticados pelo homem contra a companheira podem alcançar os quatro anos de prisão, de acordo com o delegado João Ataliba Neto.

Operação Skadi

A última ação da operação Skadi por meio do trabalho investigativo da 38ª delegacia de polícia, realizou a prisão em flagrante de dois autores de violência doméstica, um homem de 34 anos e outro de 46, acusados de ameaçar as ex-companheiras no dia 28 de dezembro do ano passado.

De acordo com a PCDF, durante as buscas, além de o acusado de 34 anos descumprir a medida protetiva ao contatar a vítima, o autor ainda teria ameaçado a ex-companheira dizendo que pretendia matá-la. Ele teria dito que a seguia e que estava vigiando a mulher há dois dias com o intuito de cumprir o seu objetivo de matá-la. O homem conviveu por 12 anos com ex-companheira com quem possui uma filha de 4 anos.

Já o homem de 64 teve a prisão preventiva decretada após não só descumprir medidas protetivas contra a ex- mulher, com quem teria sido casado durante 7 anos, como também teria roubado o celular da ex-cônjuge.

Na ocasião, o homem se dirigiu até o salão de beleza onde a ex-mulher estava trabalhando, ele teria invadido e a ameaçado com uma faca. Em seguida teria dito à ex-cônjuge que iria matá-la, pegou o aparelho telefone da vítima e fugiu.

A vítima se dirigiu imediatamente à 38ª delegacia de Polícia onde pediu socorro aos policiais, que em buscas nas redondezas localizaram o autor em uma parada de ônibus situada na marginal da via Estrada Parque Taguatinga (EPTG).