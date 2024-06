Prosus realiza inspeção na escala de médicos da UTI do Hospital do Gama

Uma vistoria no serviço de plantão da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional do Gama (HRG)foi realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus) nesta quinta-feira, 27 de junho. A visita ocorreu após o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) receber uma denúncia a respeito de uma médica que não comparecia ao hospital para cumprir a jornada de trabalho.

Conforme a apuração feita no local, a promotoria constatou que, dos seis médicos escalados para o plantão na UTI, três não estavam presentes. Os profissionais foram notificados e devem comparecer à Sede do MPDFT, na próxima terça-feira, 2 de julho, para prestar depoimento.

O promotor de Justiça Clayton Germano destaca que o objetivo da investigação é apurar as razões das faltas dos médicos na UTI, e se eles estavam trabalhando em outro local durante o horário do plantão, afetando a prestação de serviço no HRG. Germano alerta que, caso seja constatado que houve registro de ponto desses profissionais na data da vistoria e que estavam atuando em qualquer outro hospital, a conduta é tipificada como crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, prevista no art. 313-A do Código Penal.

Ouvidoria

O MPDFT tem fiscalizado os hospitais do Distrito Federal para apurar condições de atendimento à população. O cidadão pode denunciar irregularidades nas unidades de saúde por meio da Ouvidoria. A manifestação é analisada e encaminhada à Prosus.

*Com informações do MPDFT