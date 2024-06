Curso gratuito voltado para mulheres debate inclusão e combate ao preconceito

A Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) está apoiando o curso gratuito Cine Diversidade, uma iniciativa que visa combater as violências cotidianas, frequentemente originadas por preconceitos e discriminações contra mulheres, pessoas negras, LGBTQIAPN+, indígenas, pessoas com deficiência e de baixa renda.

Com uma carga horária de 120 horas, o curso será realizado às quintas-feiras, de 1º de agosto a 21 de novembro, na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (Eape). Serão 17 encontros abordando reflexões sobre diversidade de gênero e sexualidade, rodas de bate-papo, oficinas, leitura e discussão de textos, mesas-redondas e exibições de filmes seguidas de debates.

A formação utiliza o cinema como ferramenta para promover reflexões e conscientização sobre esses temas, capacitando as participantes a identificar e combater preconceitos na sala de aula e a valorizar a diversidade no cotidiano.

“Nossa linguagem deve refletir a diversidade da sociedade em que vivemos. Evitar expressões discriminatórias e utilizar uma linguagem neutra e inclusiva é fundamental para criarmos um ambiente mais acolhedor para todos”, afirma a subsecretária de Ações Temáticas e Participação Política da SMDF, Dayanne Timóteo.

Os requisitos para certificação são presença mínima em 75% das aulas e execução de projeto interventivo, orientado e avaliado individualmente pelos professores do curso. As inscrições podem ser feitas até 12 de julho neste link.

“É importante salientar que todas as pessoas que participam da organização do projeto fazem parte das minorias sociais abordadas no curso. Ou seja, há pessoas negras, LGBTQIAPN+, de religião de matriz africana, portadores de deficiência e de origem periférica”, afirma a idealizadora do curso Cine Diversidade, Lucrécia Silva.

O curso Cine Diversidade é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) , por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec), e conta com o apoio da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE), além da SMDF.

Cronograma do curso

→ 1º/8 – Apresentação do curso, dos formadores e dos cursistas

→ 8/8 – Gênero: conceito histórico, político e social

→ 15/8 – Violência de gênero e saúde mental de mulheres e população LGBTQIAPN+

→ 22/8 – Diversidade sexual: os diversos significados de ser LGBTQIAPN+

→ 29/8 – Violência LGBTfóbica nas escolas

→ 5/9 – Reflexões sobre diversidade de gênero e sexualidade a partir de performatividades cênicas LGBTQIAPN+

→ 12/9 – Sexualidade e deficiência

→ 19/9 – Mulheres negras: interseccionalidade gênero/raça/classe

→ 26/9 – Racismo nas escolas do DF

→ 3/10 – Povos indígenas: saberes e fazeres

→ 10/10 – Mesa-redonda: religiões de matriz africana

→ 17/10 – Oficina: roda de capoeira

→ 24/10 – Síncrono: orientação individualizada dos projetos interventivos

→ 31/10 – Semana de execução dos projetos pedagógicos

→ 7/11 Semana de execução dos projetos pedagógicos

→ 14/11 – Síncrono – Apresentação dos projetos Pedag

→ 21/11 – Avaliação do curso e coquetel de encerramento com performances artísticas e apresentação musical.

Cine Diversidade

• Inscrições – Até 12 de julho, neste link

• Local – SGAS 907, Conjunto A, sede da Eape

• Horário – Quintas-feiras, das 19h às 22h

• Carga horária total – 120 horas/aula.

*Com informações da SMDF