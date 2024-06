PCDF investiga criminosos com falsos perfis no WhatsApp

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a operação interestadual “Camaleão”, na manhã desta sexta-feira (28/06). A ação teve como objetivo reprimir associação cibercriminosa, radicada no estado de Goiás, especializada na prática de estelionato, na modalidade fraude eletrônica.

De acordo com a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/DPE/PCDF), os criminosos criavam falsos perfis no aplicativo de mensageria WhatsApp, colocando fotos de familiares próximos às vítima. As fotos eram coletadas em redes sociais, e através de uma engenharia social, eles convenciam as vítimas a transferirem grandes valores para contas de comparsas.

Os participantes do esquema denominados “conteiros”, permaneciam com um valor a título de comissão, e, posteriormente, pulverizavam o restante do dinheiro para outras contas chamadas “smurfing”, com o intuito de dificultar a investigação e ocultar a origem ilícita do dinheiro até o saque final.



Com o apoio operacional da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do estado de Goiás (DERCC/PCGO), foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, sendo dois destes na cidade de Aparecida de Goiânia/GO e quatro na cidade de Goiânia/GO. As evidências virtuais coletadas nos equipamentos serão periciadas pelo Instituto de Criminalística (SPI/IC/PCDF), para a continuidade das investigações.

Pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, caput, do CP), falsa identidade (art. 307, caput, do CP), estelionato qualificado (art. 171, § 2º-A, do CP) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9613/98), os investigados poderão receber pena de até 22 anos de prisão.