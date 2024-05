Prosus obtém liberação orçamentária para construção de mais dois Caps

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio de sua Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus), obteve, em ação de cumprimento de sentença, a liberação orçamentária para licitação da construção de mais dois Centro de Atenção Psicossocial (Caps) no DF, sendo um deles no Gama e outro, infantojuvenil, no Recanto das Emas.

Conforme o promotor de Justiça da 2ª Prosus, Clayton Germano, “o MPDFT tem feito todos os esforços necessários para que a Secretaria de Saúde (SES/DF) tome as medidas burocráticas cabíveis e dê cumprimento à sentença”.

Segundo a SES, já foi disponibilizado o valor de R$ 4.782.391,36 para a licitação da construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi), no Setor Hospitalar do Recanto das Emas/DF; e de R$ 4.781.378,96 para a construção do Caps III do Gama.

O MPDFT solicitou ainda que a SES preste informações referentes ao cronograma de construção do Caps AD III Guará. Com relação ao Caps i da Ceilândia, a Novacap apresentou o cronograma com todas as etapas para conclusão; quanto ao Caps AD III de Taguatinga, ela informou que a elaboração dos projetos já foi iniciada e se encontra em andamento a etapa relacionada aos projetos de arquitetura.