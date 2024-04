Capotamento de veículo deixa quatro feridos em Sobradinho

Um acidente de capotamento ocorreu na DF 001, na região de Sobradinho-DF, resultando no transporte de quatro pessoas ao hospital.

O incidente teve lugar na DF 001, entre a Torre Digital e o Balão da Rota do Cavalo, no sentido Paranoá-DF.



Ao chegarem ao local, a equipe de socorro deparou-se com um veículo Peugeot/208, de cor branca, que havia capotado e ficado com as rodas para cima. As quatro pessoas que já estavam fora do automóvel receberam atendimento e foram encaminhadas ao hospital.



Um homem de 33 anos, apresentando dores no lado direito do corpo, além de escoriações nas costas e na cabeça, foi levado consciente e desorientado para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB). Uma mulher, de 34 anos, queixando-se de dores pelo corpo, foi conduzida consciente e orientada ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).



Uma jovem, de 20 anos, reclamando de dores no pescoço, foi transportada consciente e orientada ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB). E por fim, um jovem de 21 anos, foi transportado pelo SAMU, sem informações sobre seu estado de saúde ou para qual hospital foi encaminhado.