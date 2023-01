Projeto vai eliminar lixões do Distrito Federal

Piloto do SLU está sendo iniciado no Paranoá com a retirada de descartes irregulares de áreas públicas, fiscalização e educação ambiental

O projeto “De cara nova” foi iniciado nesta semana pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU). O objetivo é eliminar os maiores pontos de descarte irregular no Distrito Federal. A primeira região contemplada com essa novidade foi o Paranoá, onde continua o trabalho das equipes de limpeza do SLU, nesta sexta-feira (6). Os trabalhadores estão retirando entulhos em vários pontos da rodovia DF-001.

Todos os dias, as equipes de limpeza e remoção de entulhos do SLU estão nas ruas do Distrito Federal retirando o que a população descarta irregularmente em áreas públicas. O SLU segue um cronograma de limpeza em pontos mapeados e limpos sistematicamente, mas que voltam a ser alvo desse crime ambiental, inclusive no mesmo dia que foram limpos.

“Vamos limpar, revitalizar e orientar a população sobre o descarte correto. Já iniciamos a limpeza e instalamos uma placa de ‘proibido jogar lixo’ informando o endereço do site do SLU onde o cidadão pode saber onde fica o papa-entulho mais próximo”, disse Silvio Vieira, diretor-presidente do SLU.

No Paranoá, por exemplo, mesmo a população contando com um papa-entulho na região, é possível verificar diversos pontos de descarte irregular que são constantemente alvos desse crime ambiental. O SLU, no entanto, identificou vários locais ao longo da rodovia DF-001, conhecida como Avenidas dos Pinheiros e já deu início ao projeto De Cara Nova no local. Até o momento, já foram retiradas da área mais de 150 toneladas de entulhos.

O projeto visa a remoção dos resíduos, renovação do espaço e sinalizações educativas como a placa já instalada. As equipes de mobilização do SLU também estão circulando nas ruas do Paranoá alertando sobre o correto descarte e os benefícios da utilização do papa-entulho.

Lançamento do projeto com o Vassorito

No dia 10 de janeiro, o SLU vai lançar o projeto De Cara Nova com a entrega do local totalmente limpo e renovado. Para chamar a atenção dos moradores as equipes de mobilização do SLU estarão com uma ação voltada à educação ambiental com a presença do personagem Vassorito, que promete fazer uma surpresinha para os “sujões” que tentarem jogar lixo e entulhos no local do projeto.

O Vassorito é um personagem vestido de palhaço que, de maneira descontraída, vai abordar os cidadãos flagrados espalhando sujeira na cidade com um cartão vermelho. O Vassorito estará acompanhado do constatador que vai notificar e encaminhar o documento à Secretaria DF Legal para punir o infrator.

Também estará presente o grupo de teatro do SLU – O Garizito, com as personagens Juju e Lili que, juntamente com o Vassorito, vão levar mensagens de conscientização ambiental com uma abordagem mais leve e divertida.

Serviço

Projeto De Cara Nova: revitalização ao longo da Rodovia DF-001, próximo à Avenida dos Pinheiros

– Início da renovação: 5/1/2023

– Entrega: 10/1/2023

– Hora: 10h

– Local da solenidade: Estrada Parque Contorno (EPCT), na rodovia DF-001, próximo a quadra 10 e 14 – Paranoá

– Papa-entulho do Paranoá: Quadra 5, Conjunto D, Lote 4

