Sai lista de aprovados para regularização fundiária na Vila Planalto

Uma vez aprovada a documentação, os moradores aprovados na lista estarão aptos para assinar a escritura do imóvel

Nesta sexta (6), duas listagens foram publicadas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab). Os nomes são de 44 moradores da Vila Planalto, que foram habilitados para a regularização fundiária. Após análise da documentação necessária, esses ocupantes estão aptos para receberem a escritura.

O processo para habilitação é iniciado com a coleta de documentos nas regiões, seguindo para análise e, no final, habilitando os ocupantes para doação ou venda direta, de acordo com os requisitos estabelecidos na legislação. Os procedimentos fazem parte do programa RegularizaDF.

Além da Vila Planalto, o programa está atuando em diversas regiões administrativas do DF, como Ceilândia, Guará, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Sobradinho, Samambaia e Recanto das Emas. Essa habilitação é a confirmação de que o morador terá a escritura do seu imóvel.

A Codhab orienta os moradores inscritos no programa a acompanhar as publicações no site. Todas as listas de habilitados ficam disponíveis no portal da companhia, na aba Regularização – Andamento da Localidade.

Confira, abaixo, as listas.

Listagem Vila Planalto – Etapa 1

Listagem Vila Planalto – Etapa 2.

Com informações da Agência Brasília.