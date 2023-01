Programa oferece tratamento odontológico a mulheres vítimas de violência doméstica

O programa será dividido em edições. A primeira selecionará 20 mulheres e ocorrerá na Cidade Estrutural, através de uma carreta móvel

Os institutos Omni e Brasil Sorridente lançam o programa Reconstruindo Sorrisos. A ação é composta por um grupo de dentistas voluntárias que oferece tratamentos odontológicos gratuitos a mulheres de baixa renda vítimas de violência doméstica.

O programa será dividido em edições. A primeira selecionará 20 mulheres e ocorrerá na Cidade Estrutural, através de uma carreta móvel. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (61) 98143-5757 até o dia 18.

Para participar, é necessário ter o boletim de ocorrência ou comprovante de entrada nos hospitais ou IMLs após as agressões. A seleção é feita levando em conta a situação social em que essas mulheres se encontram e também a gravidade das lesões. O projeto dá preferência a vítimas que já não vivam com seus agressores. Embora o atendimento ocorra na Cidade Estrutural, mulheres de outras regiões poderão participar do processo.

A assistente social e presidente do Instituto Omni, Elisângela Araújo, espera atender mais mulheres nas próximas edições. “É importante que o projeto chegue ao máximo de mulheres. Elas são excluídas não só pela violência, mas também pela saúde bucal. A iniciativa permite não só o restabelecimento da autoestima, mas a possibilidade de voltar para o mercado de trabalho, tornar-se arrimo de família, ter a dignidade restabelecida”, afirma.

A dentista do projeto é a dra. Andrea Oliveira. “Uma mulher que temm uma história de vida pautada na violência retoma sua autoestima e dignidade quando tem o sorriso restaurado. Imagina essa mulher com um batom e um sorriso libertador?! É inesquecível para ela e para a gente”, conta ela, que é também presidente do Instituto Brasil Sorridente.

Serviço

Projeto Reconstruindo Sorrisos

Serviços odontológicos gratuitos a mulheres de baixa renda vítimas de violência doméstica

Inscrições até 18 de janeiro

Inscrições e mais informações pelo WhatsApp (61) 98143-5757

Atendimentos de 09 a 20 de janeiro no Centro Olímpico da Cidade Estrutural

Realização e apoio: Instituto Omni, Inst. Brasil Sorridente, Brasil Saúde.