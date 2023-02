Projeto promove ações para reduzir o consumo de drogas

Dividido em diversas atividades, entre cursos profissionalizantes e palestras, o projeto está com inscrições abertas e com início no dia 27 de fevereiro

O consumo de entorpecentes e drogas sempre gerou graves problemas na saúde publica de Brasília, gerando conflitos na família, instabilidade financeira, além de causar doenças crônicas. O objetivo do projeto “Segunda Chance” é reduzir o número de usuários e aumentar a prevenção, em especial entre os mais jovens. Capacitar as pessoas por meio de atividades formativas e fortalecer os vínculos interpessoais estão entre os pilares principais do projeto que ocorre a partir de 27 de fevereiro, com uma palestra introdutória em Samambaia, no estacionamento ao lado da Castelo Forte. Em seguida, o projeto segue para o Paranoá, com programação que ainda será divulgada. Leia também DER suspende operações de fluidez durante feriado de carnaval

Emater discute políticas para o campo com movimentos sociais

PMDF tem novo comandante-geral Atendimentos psicossociais e oferta de cursos para DJ, Fotografia e Informática Básica são algumas das atividades preparadas aos interessados. Cada curso tem a duração de 20 horas, sendo 2 horas por dia durante 10 dias. “Infelizmente, Brasília está no topo de cidades onde há o maior número de adolescentes e jovens que já tiveram contato com drogas ilícitas. A prevenção e a educação desse público são de extrema importância junto à outras políticas públicas para reduzir cada vez mais esses números. Educação, esporte, cultura e lazer são fundamentais para alcançarmos esse objetivo”, explica Romulo Sulz, presidente da Associação Luta pela Vida. Ao término do projeto, será realizada uma ação social com atividades culturais, artísticas, feira colaborativa, palestras informativas e serviços públicos. Toda a programação é gratuita e os interessados já podem fazer a inscrição para a cidade de Samambaia. Inscrições em: http://(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpPagwfhix0xZkre3gkvCXMC3c06ya_A5kTFZlG5XaRIQtRw/viewform). Cronograma do Projeto Segunda Chance: Samambaia CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Palestra de Abertura

27/02 – das 10h às 11h

28/02 – das 20h às 21h Atendimento com Psicóloga e Assistente Social

De 01/03 a 28/04 – das 8h às 18h Curso de Fotografia

01/03 a 22/03 – segundas, quartas e sextas (10 dias)

De 09h às 11h ou de 14h às 16h Curso de DJ

02/03 a 04/04 – terças e quintas (10 dias)

De 09h às 11h ou de 14h às 16h CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Curso de Informática Básica

03/04 a 28/04 – segundas, quartas e sextas (10 dias)

De 09h às 11h ou de 14h às 16h Ação Social 2ª Chance

28, 29 e 30 de Abril – das 09h às 17h Serviço: Projeto Segunda Chance CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Onde: Samambaia (Estacionamento ao lado da Castelo Forte)

Quando: A partir de 27 de fevereiro (Consultar o cronograma)

Inscrições: Projeto Segunda Chance

Inscrições para Samambaia:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpPagwfhix0xZkre3gkvCXMC3c06ya_A5kTFZlG5XaRIQtRw/viewfor

Informações: (61) 99325-2216