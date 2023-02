PMDF tem novo comandante-geral

O coronel cumpria o cargo de forma interina desde o dia 9 de janeiro, depois que o titular da pasta foi exonerado pelo interventor federal

Depois de cumprir a função como interino por mais de um mês, saiu no Diário Oficial do DF (DODF) nesta quarta-feira (15) a nomeação do coronel Klepter Rosa como comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O coronel assumiu o cargo após os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro, quando terroristas invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF. Na ocasião, o coronel Fábio Augusto Vieira era o comandante-geral da PMDF, mas ele acabou exonerado por Ricardo Cappelli, escolhido como interventor federal do DF.

Ex-comandante, Fábio irá depor na CPI criada pela Câmara Legislativa do DF (CLDF) para investigar os atos. Anderson Torres, que era o secretário de Segurança Pública no dia 8 de janeiro mas não estava no DF, também será convocado para prestar esclarecimentos.