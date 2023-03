Projeto oferece qualificação profissinal para mulheres no DF

Inscrições abertas para 360 vagas nesta quarta (1º) e quinta (2), foco são pessoas em situação de vulnerabilidade

Nesta quarta-feira (1), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) reabriu as inscrições para o projeto Mulheres Vencedoras – Gama. A iniciativa oferta cursos de qualificação profissional para mulheres em situação de desemprego ou vulnerabilidade econômica e social. As inscrições serão realizadas pelo portal da Sedet nesta quarta (1º) e quinta-feira (2).

O objetivo é preencher 360 vagas distribuídas em diferentes ocupações profissionais na região administrativa. Para participar do projeto, é necessário atender aos requisitos, como ser brasileira nata ou naturalizada, estrangeira em situação regular no país, ter mais de 16 anos, estar desempregada ou trabalhando informalmente e, preferencialmente, residir no Gama.

As inscrições serão realizadas pelo preenchimento de um formulário eletrônico e, ao final do processo, será emitida uma declaração de pré-matrícula. As informações registradas são de responsabilidade do candidato, e aqueles que preencherem campos com informações inverídicas serão eliminados do processo seletivo. Os dados declarados no formulário de inscrição poderão ser cruzados com diferentes bases de dados do governo federal e do Governo do Distrito Federal (GDF).

As candidatas convocadas deverão comparecer à Sedet para confirmar a matrícula entre os dias 3 e 5 de março. A lista final de convocadas será divulgada no site da Sedet, a partir de sexta-feira (3). Para ajudar no processo de inscrição, haverá atendimento presencial na Agência do Trabalhador do Gama nos dias 1º e 2 de março.

O projeto Mulheres Vencedoras – Gama tem como objetivo proporcionar capacitação profissional e desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho da economia criativa e cultural do Distrito Federal. As inscrições para o projeto são uma oportunidade para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social ou desemprego que desejam melhorar suas perspectivas de emprego e se qualificar para as demandas do mercado.

Com informações da Agência Brasília.