Inscrições do QualificaDF terminam dia 7

As inscrições para um dos 40 cursos profissionalizantes gratuitos do QualificaDF se encerram na próxima terça-feira, dia 7. A iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SEDET) abriu 9.450 vagas para moradores de todo o Distrito Federal. Os polos das atividades ficam em Asa Sul, Guará, Paranoá, Planaltina, São Sebastião e Taguatinga.

Os cursos oferecidos têm duração de 240 horas, distribuídos em 20 horas semanais, e são destinados a pessoas com idade mínima de 16 anos e que tenham escolaridade compatível com o curso desejado.

Os interessados poderão escolher entre diversas opções de cursos profissionalizantes, como Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Contabilidade, Cabeleireiro e Maquiagem, Designer de sobrancelhas, cuidador de idoso, desenvolvedor de aplicativos para Android, açougueiros e eletricista predial, entre outros.

De acordo com a secretaria, a escolha dos cursos é baseada na demanda de mercado, que faz levantamento de quais profissões estão precisando de pessoas qualificadas e, assim, elabora-se os programas de capacitação.

As inscrições são feitas diretamente pelo www.trabalho.df.gov.br ou nas Agências do Trabalhador, de 8h às 17h de segunda a sexta-feira.

De acordo com a pasta, o QualificaDF é uma excelente oportunidade para os moradores do Distrito Federal que desejam se qualificar e aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho. Os cursos oferecidos abrangem áreas variadas e são ministrados por profissionais capacitados, que estão prontos para transmitir conhecimento e auxiliar os estudantes a atingir seus objetivos profissionais.

QualificaDF

Inscrições: até 7 de março

www.trabalho.df.gov.br ou nas Agências do Trabalhador (de 8h às 17h de segunda a sexta-feira)

Link para inscrição: https://app.setrab.df.gov.br/index.php

Cursos: https://www.trabalho.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2023/02/SEI_GDF-105772405-Edital-1.pdf