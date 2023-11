Projeto oferece cursos gratuitos de musicalização para jovens do DF

Iniciativa do Sons da Juventude contemplará até 240 jovens em situação de vulnerabilidade social. Saiba como se inscrever

Entre 23 de novembro e 23 de dezembro, o Instituto Brasil Sapiens realizará o projeto Sons da Juventude, que oferece cursos gratuitos de musicalização, com ênfase no violão, para jovens do Distrito Federal. As inscrições começam em 1º de novembro e devem ser feitas através deste formulário.

O curso tem 240 vagas abertas para jovens de 15 a 29 anos residentes no Distrito Federal em situação de vulnerabilidade social. As aulas começam em 23 de novembro e serão ministradas no Instituto Koinonia, em Arniqueira, de segunda a quinta-feira, em três turnos diferentes: das 9h às 11h, das 14h às 16h e das 16h às 18h.

A programação conta com seis turmas, que serão divididas entre os horários, com duas aulas semanais para cada turma. Segunda e quarta-feira, o projeto recebe a turma 1 (das 9h às 11h), a turma 2 (das 14h às 16h) e a turma 3 (das 16h às 18h). Na terça e na quinta-feira, as turmas 4, 5 e 6 nos mesmos horários, respectivamente.

Os alunos receberão um violão para praticar durante as aulas, além de um kit com camisetas e apostilas. A iniciativa conta com acessibilidade para as pessoas com deficiência (PcD).

A ideia é aproximar os participantes da arte e da cultura, estimular as potencialidades artísticas e intelectuais e democratizar o acesso a produções culturais. “A música promove a liberação de emoções positivas e negativas, a busca por inspiração, a autoexpressão e a sensação de pertencimento a um grupo. O ‘Sons da Juventude’ visa favorecer esse desenvolvimento musical, ajudando os participantes a conquistarem autonomia enquanto cidadãos por meio da musicalização, utilizando esse espaço para o desenvolvimento humano”, explica o organizador do evento, Rômulo Sulz.

Serviço:

Projeto Sons da Juventude

Inscrições pelo formulário

Aulas de 23 de novembro a 23 de dezembro

Gratuito

Mais informações: @sonsdajuventude