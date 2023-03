Projeto leva oficinas de dança e percussão a 6 mil alunos da rede pública

O projeto recebeu R$ 95 mil do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec)

Projeto atende as unidades de ensino de Vicente Pires, Águas Claras, Taguatinga, Guará e Arniqueira a partir de segunda-feira (13). Cerca 6 mil crianças com idade entre 6 e 12 anos de escolas públicas participarão de oficinas teóricas e práticas de percussão e dança do projeto “Batuco e Danço!”

O idealizador do projeto, o violonista Nelson Laif, destaca que o projeto nasceu em 2017 devido à necessidade de levar cultura às escolas. “Nossa expectativa é de que todos se envolvam muito”, afirma Laif. O objetivo é dar oportunidade de acesso às linguagens artísticas com referências históricas da cultura popular brasileira.

“Este projeto proporciona uma vivência artística muitas vezes inédita para o público infantil das regiões periféricas. O contato com um instrumento ou com os movimentos coordenados da dança chegam como novidade e com potencial enorme de transformações nas vidas dos estudantes”, pontuou o músico.

Idealizado e formatado pelo Coletivo Educação pela Arte (Cepa), o projeto recebeu R$ 95 mil do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec). A iniciativa é conduzida por uma equipe formada por professores, bailarina, músicos e arte-educadores.

O percussionista do Batuco e Danço!, Sandro Alves, ressalta a importância do elo de comunicação estabelecido com as crianças durante as oficinas. “No cenário atual, onde elas [crianças] têm sido mais punidas do que ouvidas, é especial envolvê-las numa atividade que as deixam livres. A forma como cada criança se expressa com a música ou com a dança revela muito sobre como ela é. E nós sempre aprendemos muito com os alunos”, afirma Alves.

A cantora, arte-educadora e bailarina Isabella Rovo, que vai comandar a oficina de dança, escancara sua paixão por esse trabalho: “Me encanta apresentar o Brasil desconhecido dentro das escolas e ver que é possível despertar as crianças e adolescentes para a riqueza cultural de seu país, entendendo a dimensão dessa diversidade. É uma questão de identificação cultural, de enraizamento e de pertencimento, o que faz a criança ter orgulho de ser brasileira”.

Serviço

Projeto Batuco e Danço! – 2ª temporada

Realização: Coletivo Educação pela Arte (Cepa)

MARÇO

→ 13/3 (segunda): EC 02, em Vicente Pires

Endereço: St. Hab. Vicente Pires – Vila São José

Telefone: (61) 3901-2977

→ 14/3 (terça): Ceiac, em Águas Claras

Endereço: QS 11 conjunto R AE 01, Conj. R/04 Qs 11 Conjunto R – Taguatinga

Telefone: (61) 3901-4090

→ 15/3 (quarta): EC 10, em Taguatinga

Endereço: St. D Sul QSD 18 AE 23 – Taguatinga

Telefone: (61) 3561-1403

→ 16/3 (quinta): EC de Vicente Pires

Endereço: St. Hab. Vicente Pires – Vicente Pires

Telefone: (61) 3901-7572

→ 17/3 (sexta): EC 02, em Guará

Endereço: Sria I Qe 4 Qe 2 Bl A Conjunto L, 114 – Guará

Telefone: (61) 3901-3707

ABRIL

→ 24/4 (segunda): CED 04, em Guará

Endereço: Qe 09, Ae D – Guará

Telefone: (61) 3901-3696

→ 25/4 (terça): CEI 09, em Arniqueira

Endereço: QS 07 AE 02 lt 04/10, Av. Águas Claras – Taguatinga

Telefone: 061981809717

→ 26/4 (quarta): EC 39, em Taguatinga

Endereço: Qnc 15 Ae15/17 – Taguatinga

Telefone: 3901-7576

→ 27/4 (quinta): CAIC Walter José de Moura, em Águas Claras

Endereço: Qnc 15 Ae15/17 – Taguatinga

Telefone: 3901-7576

→ 28/4 (sexta): EC de Arniqueira (escola rural)

Endereço: SHA conjunto 04, Sria II Qe 38 Cl Ae, 05 – Setor Habitacional Arniqueira

Telefone: (61) 3901-6690.