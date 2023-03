Homem é preso após roubar celular de adolescentes na Asa Sul

O homem estava com a mão por baixo da camisa alegando estar armado com uma faca

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu na noite desse sábado (11) por volta das 23h um homem, de 26 anos, que roubou o celular de um adolescente, de 16 anos, na Asa Sul. O jovem estava com a namorada na área residencial da 306 quando foi surpreendido pelo ladrão.

O suspeito ameaçou o casal de adolescentes e roubou, além do telefone, um carregador de celular e um cartão de banco, após o roubo o suspeito fugiu.

As vítimas procuraram a patrulha da Polícia Militar que estava nas proximidades e relatou o crime. Com a descrição do assaltante, os policiais fizeram buscas na região.

Os policiais localizaram o criminoso na Quadra 4 do Setor Comercial Sul. Ao abordá-lo, os militares encontraram o celular. Ele admitiu que estava na 306 Sul com a intenção de roubar. Ele, inclusive, confessou que desistiu de roubar três mulheres porque achou mais fácil assaltar os adolescentes.

Os militares levaram o criminoso para a 5ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. Lá, ele disse que havia deixado o presídio de Luziânia horas antes do crime. O homem vai responder por roubo a pedestres. O carregador e o cartão de banco não foram localizados.