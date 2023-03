Incêndio em restaurante na Asa Sul deixa três vítimas

Antes da chegada do socorro do CBMDF o estabelecimento foi totalmente evacuado, evitando maiores riscos a clientes, funcionários

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h50 desse sábado (11) para atender um incêndio, no Restaurante Touro situado na 104 Sul, segundo o solicitante o exaustor teria se incendiado.

As equipes de socorro chegando ao local encontraram os funcionários já fora do estabelecimento comercial, juntamente com Policiais Militares, que no momento do ocorrido realizavam rondas nas imediações e auxiliaram no combate as chamas ainda em sua fase inicial, utilizando os agentes extintores da edificação.

O incêndio deixou três vítimas:

Um homem de 47 anos de idade, policial militar, atendido e transportado pelo CBMDF, para Hospital Santa Lucia, consciente, orientado e estável, apresentando cefaleia, tontura e náuseas.

Policial militar de 31 anos de idade, atendido e transportado pelo CBMDF, para o Hospital Santa Lucia, consciente, orientado e estável, queixa de tontura, náusea e forte cefaléia.

Um funcionário do estabelecimento, de 21 anos, atendido e transportado pelo CBMDF para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante, consciente, orientado e estável, apresentava tosse, tontura, náusea e cefaléia.



Uma varredura foi realizada com a utilização da Câmera Térmica, a fim de localizar possíveis vítimas e verificar pontos quentes, o que poderia dar início a uma reignição do fogo. Constatou-se que o motor do exaustor (Coifa) estava ainda com quase 300C° de temperatura e foi necessário realizar o resfriamento do motor com a utilização de uma viatura do tipo Auto Bomba Tanque (ABT), simultaneamente a essa ação foi utilizado um ventilador, equipamento que retira toda a fumaça tóxica do ambiente.



O local ficou aos cuidados dos proprietários do estabelecimento.