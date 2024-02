Projeto Gari Sangue Bom incentiva doações

Na última edição do Gari Sangue Bom, 78 pessoas doaram sangue, 60 participaram da ação de triagem e saúde, 20 foram vacinadas

Com o objetivo de aumentar os estoques sanguíneos do Hemocentro de Brasília, a Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac-DF) organiza a quarta edição do projeto Gari Sangue Bom. O evento ocorrerá nesta quinta-feira (22), das 9h às 16h, na Administração Regional de Planaltina.

A iniciativa é uma parceria do órgão com o Hemocentro de Brasília, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Administração de Planaltina, a Caesb e as empresas Valor Ambiental, Sustentare e Suma Brasil.

Resultados

Na última edição do Gari Sangue Bom, 78 pessoas doaram sangue, 60 participaram da ação de triagem e saúde, 20 foram vacinadas. Os números relativos aos atendimentos da Seac-DF contemplam 13 cadastros em projetos e dois cadastros de líderes comunitários.

As informações são da Agência Brasília