Homem morre com golpe de mata-leão por segurança em karaokê na Asa Norte

O homem tentou entrar no estabelecimento com uma faca na mão

Um homem morreu na madrugada desta quarta-feira (21), após uma discussão acalorada com seguranças de um karaokê, localizado na 305 norte, na Asa Norte.

O homem tentou entrar no estabelecimento com uma faca na mão, segundo testemunhas, ele estava bastante alterado. Neste momento que a equipe de segurança agiu.

Para mobilizar o homem, os seguranças deram um golpe de mata leão, após o golpe, o homem desmaiou e não reagiu mais.

Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) chegaram no local, o homem já estava sem sinais de vida. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.