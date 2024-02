DF registra 38 mortes por dengue

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SESDF) está atenta à taxa de ocupação de leitos, principalmente de Unidade de Terapia Intensiva

A situação da dengue no DF está cada vez mais crítica e o pico da doença continua por vir em abril. Na Rede Pública de Saúde, a procura de quem tem sintomas do vírus cresce cada vez mais. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SESDF) está atenta à taxa de ocupação de leitos, principalmente de Unidade de Terapia Intensiva, e está trabalhando para serem ofertados mais 40 leitos, por meio da rede suplementar.

A pasta possui um grupo de profissionais nas unidades de saúde, que ficam atentos à demanda por internação, que estão prontos para iniciar o giro de leitos sempre que necessário. Atualmente os leitos de unidade de terapia intensiva estão atingindo a capacidade máxima, sendo que os leitos para adultos se encontram com 96,13% de ocupação, o pediátrico está com 88,89%, e o neonatal com 98,80%.

Em menos de dois meses, 2024 já alcançou o título do ano com mais casos de dengue no DF, com 81.408 casos prováveis, conforme o boletim epidemiológico atualizado pela SESDF nesta terça-feira (20). Ao todo, 38 pessoas morreram após pegar o vírus da dengue na capital.

Segundo o infográfico da Secretaria de Saúde, até o dia 20 de fevereiro, foram realizados 167.572 atendimentos de dengue no sistema de saúde, e 98.027 pacientes com a doença foram atendidos.

A dona de casa Nadia Cristina de Macedo, 47 anos, começou a sentir os sintomas da dengue na quinta-feira passada, com fortes dores de cabeça e também tonteira. “Eu já não estava com muita vontade de comer, só que aí na quinta-feira fui ficando ruim, e procurei a Unidade de Pronto Atendimento, só que sem sucesso”. Então ela ficou em casa.

Nesta terça-feira (20), ela tinha um agendamento marcado na Unidade Básica de Atendimento de Águas Claras, mas não conseguiu ser atendida. “Agora estou com dor no corpo, nos olhos, tontura, febre e sem apetite. Mesmo com a UBS mais vazia, ela teve que esperar para ser atendida por outro médico, porque a doutora do agendamento estava de atestado.

O motorista de aplicativo Rhaniery de Souza Rocha, 40 anos, já teve dengue a dois anos, e agora está com os sintomas do vírus novamente. Dentre os sintomas que ele está sentindo, enjoo, vômito, tontura e febre baixa estão o incomodando. Ele procurou primeiro atendimento em uma clínica particular, mas não conseguiu ser atendido. Então está fazendo a segunda tentativa na UPA De Vicente Pires. “Mas é o dia todo esse movimento cheio aqui. E como eu venho deixar muito passageiro aqui na UPA, então eu vejo que está sempre muito cheio aqui. Tem unidades piores, mas a demanda da dengue é alta”. Ele acredita que vai ter que esperar no mínimo umas quatro horas para ser atendido.

Além de observar o movimento dos hospitais, ele também conhece várias pessoas que estão com dengue, principalmente onde ele mora, na Colônia Agrícola Samambaia. “São muitos relatos no grupo, de pessoas dizendo que estão com dengue”.

Marli Barbosa de Lima, 57 anos, aposentada, veio a UPA com o sobrinho que está com sintomas da dengue. Eles já tinham procurado atendimento na Unidade Básica de Saúde em Taguatinga, mas não conseguiram ser atendidos, porque o teste de dengue já não estava sendo realizado mais no local. “Não tinha profissional para fazer o teste, e pediram para a gente vir para a UPA”.

Marli está muito preocupada com o sobrinho, pois os sintomas pioraram ao longo do dia, e a febre não passa. “Me preocupa a demora do atendimento, porque ouvi gente aqui dizendo que chegou no início da tarde e ainda não foi atendido”.

Pico do vírus pode vir em abril

A doutora Ana Carolina D’Ettorres, médica infectologista, alerta que ao observar as curvas epidemiológicas anteriores, pode ser notado que o ponto mais alto da doença, vai acontecer em torno de março e abril. O que impacta no aumento de casos. – O que significa atingir esse pico da dengue? “E isso significa que vamos ter uma sobrecarga significativa no sistema de saúde, uma vez que a previsão é que os números de casos de 2024 superem os números de 2023”.

Ela explica que quando se fala a respeito de sobrecarga do sistema de saúde, significa que mais pessoas vão acabar procurando assistência médica. “A Dengue precisa de monitoramento, precisa de uma classificação, alguns casos precisam hospitalizar, então a gente prevê que isso vai impactar em outras áreas também, porque uma vez ocupado com os casos de Dengue, a gente deixa de oferecer leitos para outras patologias”, destaca.

Para diminuir os impactos do pico de dengue que está por vir, a médica infectologista Eliana Bicudo afirma que o momento é de correr atrás dos estragos causados pela epidemia de dengue. “A gente tem que continuar com a mesma filosofia de diminuir os criadouros de mosquito. E também de usar os repelentes”. Ela lembra que é muito importante que os grupos que não vão receber a vacina, usem os repelentes, principalmente os idosos, crianças de até cinco anos e imunossuprimidos que não estão contemplados com as vacinas. “E continuar batendo na tecla das atenções básicas, que consistem em diminuir o lixo e riscos de água parada. Agora estamos correndo atrás do prejuízo”.