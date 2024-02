Homem é morto após esfaquear PM no Sol Nascente

Um dos policiais militares acabou ferido durante a ação

Na noite desta terça-feira (20), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender a um chamado de emergência na Chácara 89 do Sol Nascente. O motivo do chamado foi um homem em surto psicótico, descrito pela mãe como extremamente agressivo e fazendo ameaças.

O homem, cuja identidade não foi divulgada, partiu para cima dos agentes com um facão, resultando em um confronto direto. Um dos policiais militares acabou ferido durante o ataque.

Diante da ameaça, a equipe do 10º Batalhão se viu obrigada a usar a força letal, disparando suas armas de fogo para conter a agressão. Apesar dos esforços rápidos e coordenados dos policiais e dos bombeiros presentes no local para socorrer o homem, infelizmente ele veio a óbito ainda na cena do ocorrido.