Projeto Flutua: projeto oferecerá aulas de pole dance gratuitas e workshops para mulheres de baixa renda do DF

As inscrições para o curso vão até o quinta-feira (27); foram disponibilizadas 16 vagas, sendo 02 vagas para mulheres com deficiência visual

O Projeto Flutua tem como missão empoderar mulheres de baixa renda por meio do pole dance, democratizando o acesso a essa modalidade de dança. O projeto, que é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Governo do DF, traz para as alunas a oportunidade de fortalecer a sua autoconfiança e autoestima, por meio de aulas e rodas de conversa com dinâmicas conduzidas por psicóloga e orientação jurídica prestada por advogada especialista em direito da mulher e violência de gênero.

A idealizadora e instrutora do projeto, Bia Venturini, explica o que a motivou a criar o projeto:

“O que me levou a criar esse projeto foi o desejo de ajudar outras mulheres a se sentirem mais fortes e independentes, e a se relacionarem melhor com seus corpos e sua autoimagem. Esse processo se dará à medida que elas forem superando seus próprios limites diante dos desafios propostos em sala de aula, compartilhando suas vivências, e se ajudando mutuamente. Sei que a dança tem o poder de acessar memórias e emoções muito profundas, e ressignificá-las positivamente. O projeto Flutua busca ser um facilitador dessa transformação.”, explica Bia.

Bia conta que, ao longo de sua trajetória na dança, reparou que muitas mulheres tinham interesse e vontade de praticar o pole dance, porém não possuíam recursos para custear as aulas, que costumam ter um valor elevado, considerando outras modalidades de dança. Foi então que, em 2022, nasceu a ideia do projeto que, com financiamento do fundo de apoio à cultura do DF, viabilizaria o acesso ao pole dance, e seu poder transformador, a mulheres que não podem pagar por aulas em cursos convencionais.

“Essa ideia se expandiu, e o projeto passou a agregar também o oferecimento de suporte psicológico, para que as alunas sejam assistidas e acolhidas ao longo do processo, e de orientação jurídica, para que conheçam a fundo seus direitos enquanto mulheres livres, donas de seus corpos e suas vidas, além de contar com workshops diversos”, ressalta.

Vale destacar que o pole dance é um estilo de dança que desenvolve força, resistência, equilíbrio, flexibilidade e consciência corporal. Também é considerada uma atividade terapêutica que promove bem-estar físico e emocional. Para participar do projeto não é necessário ter experiência com dança.

O curso é 100% gratuito. Além disso, haverá auxílio para o transporte das alunas até o local das aulas. Ao todo serão 16 vagas, sendo 02 vagas destinadas a mulheres com deficiência visual.

O curso se iniciará no dia 6 de maio, com aulas aos sábados, das 13:30h às 16:30h. Serão 24 encontros e terá a duração de seis meses, totalizando 46 horas de capacitação em pole dance. O Projeto também oferecerá workshops sobre sexualidade, expressão corporal, strip-tease, chair dance, automaquiagem e empreendedorismo no mercado da dança. Ao final do curso, a aluna receberá um certificado, mas para isso, é necessário a frequência mínima de 70% no curso.

O Projeto Flutua aguarda mulheres, cis ou transgênero, de todas as idades, a partir de 18 anos, residentes no Distrito Federal.

Serviço:

Inscrições: dia 10 a 28 de abril

Resultado da seleção: 01/05

Local: CIRQUS ACROESPORTES (SCRN 716, bloco B, loja 36, Asa Norte, Brasília)

Contato: [email protected] • telefone: (61) 99996-2903 • Instagram: @projetoflutua