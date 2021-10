Projeto Estúdio Social abre oportunidade para músicos do DF

O projeto Estúdio social premiará 30 músicos e bandas independentes da capital. Inscrições já estão abertas

O projeto Estúdio Social se prepara para realizar a sua terceira edição, depois do grande sucesso nas edições anteriores. O projeto visa fomentar o setor musical e diminuir os impactos da pandemia, para os artistas do DF. Neste ano, a proposta é realizar uma votação online, para selecionar 30 grupos, entre bandas e cantores para fazer “Lives Shows” na plataforma do YouTube.

Os selecionados na votação online irão receber uma ajuda de custo no valor de R$ 317,00 cada. Além deste cachê, haverá também uma premiação para as três bandas, cantores ou grupos, que obtiverem o maior número de visualizações no YouTube. O primeiro lugar levará R$ 5.000 reais para casa, R$ 3.000 para o segundo lugar, e R$ 1.000 para o terceiro colocado, a votação e seleção acontecerão pela internet.

Serão cinco categorias com votação em todas as modalidades, sendo selecionados os seis mais votados por categoria, totalizando 30 participantes, que se apresentarão com uma transmissão ao vivo em uma “live”, além da gravação de um EP acústico, com até três músicas.

São elas:

Categoria 1 – Música Religiosa:

Cantores, bandas ou instrumentistas poderão se inscrever nesta categoria. Somente será permitido o repertório com músicas religiosas.

Categoria 2 – Solo:

Poderão participar desta categoria, cantores solo, com repertório e estilo musical com músicas de MBP, Axé, Blus, Bossa Nova e Sertanejo.



Categoria 3 – Convidado:

Poderão participar desta categoria, bandas, grupos em geral, com repertório e estilo musical livre. Nesta categoria serão convidados músicos para realizar sua apresentação.



Categoria 4 – Rock, Samba e Pagode:

Nesta categoria, poderão participar cantores e bandas com repertório e estilo musical de músicas de samba e pagode.



Categoria 5– Rap, Hip-hop, Eletrônica:

Nesta categoria, poderão participar cantores e músicos em geral que têm no seu reportório canções com este estilo musical.

Inscrições

As inscrições começaram no dia 20 de setembro, e se estenderão até o dia 10 de outubro. Para se inscrever basta entrar no site oficial do projeto: www.estudiosocial.com.br. As lives serão transmitidas no canal oficial pelo YouTube.

APOIO: Secretaria de Cultura e Economia criativa do governo do Distrito Federal, juntamente com o Instituto Blaise Pascal