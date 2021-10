PCDF deflagra Operação Bad Boyfriend 2

A ação cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido contra um homem que divulgou fotos íntimas de sua ex-namorada

Um homem de 22 anos foi autuado na manhã desta quarta-feira (6), por divulgar fotos íntimas da ex-namorada e criar perfis falsos dela em redes sociais. A Operação Bad Boyfriend 2, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), investigava o suspeito desde julho deste ano.

A ação cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido contra o homem, após a vítima registrar uma ocorrência policial noticiando que teve um relacionamento amoroso com o autor durante um ano e meio, tempo no qual ele sempre se mostrou uma pessoa excessivamente ciumenta e possessiva. De acordo com a mulher, apesar do acusado nunca ter lhe agredido fisicamente, já havia realizado agressões verbais e psicológicas.

A vítima afirmou ter terminado o relacionamento, contudo o jovem nunca aceitou o fim do namoro. Por meio de uma plataforma voltada ao público masculino, o homem começou a conversar com vários indivíduos do sexo masculino, passando-se pela ex-namorada, com mensagens de interesse em relacionamento sexual e fotos da vítima sem roupa, além de tornar público o número do telefone celular com aplicativo de mensagens da vítima.

A jovem passou a receber mensagens de homens desconhecidos. “O acusado causou muitos transtornos à ex-namorada, pois ele postou no próprio status doapp de mensagens delea foto da genitália da vítimaobjetivando prejudicar a vítima”, conta o delegado-chefe da 38ª DP, João Ataliba Neto.

Durante as buscas realizadas na residência do suspeito, em Taguatinga Sul, os investigadores apreenderam aparelhos eletrônicos e algumas pequenas porções de drogas adquiridas para consumo pessoal.

No aparelho celular, foram localizados vários arquivos (fotos e vídeos) íntimos da vítima e do casal.“Pelos atos praticados, o autor foi indiciado pelos crimes de divulgação de fotografia de nudez sem o consentimento da vítima e de falsa identidade. Somadas as penas,podem alcançar os noveanos de prisão”, destaca o delegado. O homem ainda foi autuado em flagrante pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal e foi liberado após assinar o termo de comparecimento à Justiça.