PCDF prende dupla com drogas na Colônia Agrícola Samambaia

Na manhã desta quarta-feira (6), a Polícia Civil do DF deflagrou a Operação Garbage e prendeu em flagrante um homem, de 22 anos, que armazenava porções de drogas em uma lixeira.

A prisão ocorreu em uma chácara, situada na Colônia Agrícola Samambaia, após o recebimento de uma denúncia anônima informando o ponto de venda de entorpecentes.

Durante monitoramento ocorrido na tarde de ontem (5), os policiais da 38ª Delegacia de Polícia conseguiram flagrar o momento em que um usuário se aproximou do investigado para adquirir uma porção de maconha e, após se apossar do dinheiro, o traficante foi até uma lixeira próxima pegou a porção da droga e entregou ao usuário.

Diante da situação flagrancial, os policiais abordaram os envolvidos. O usuário confessou a aquisição ilícita e informado que havia pagado ao traficante a quantia de R$ 10.



Em revista pessoal, foi encontrada em poder do autor outra porção de maconha, já embalada para difusão ilícita, além da quantia de R$ 257, em espécie.



Em seu interrogatório, o autor negou ter realizado a venda de drogas ao usuário. Porém disse que havia pegado em fiado, com um conhecido, 50 g de maconha para revender, uma vez que estava com dívidas com agiotas.



Contudo, como é usuário de drogas, acabou por fazer uso de toda a droga adquirida, passando a dever não apenas aos agiotas, mas também o indivíduo que havia lhe fornecido os entorpecentes.

Disse ainda que, diante das dívidas contraídas, atualmente está sofrendo ameaças de morte contra sua pessoa e contra seus familiares.

Diante do flagrante, o homem foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, estando sujeito a uma pena que pode alcançar os 15 anos de prisão. Após a lavratura da prisão, ele foi recolhido à carceragem da DCCP, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Com informações da PCDF