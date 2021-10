Homem é preso após arrombar e praticar diversos furtos no Cruzeiro e Sudoeste

As imagens dos furtos começaram a circular pelos grupos de whatsapp de moradores e comerciantes da região

Um homem foi preso em flagrante na última quarta-feira (29), após tentativa de furto na Quadra 1101 do Cruzeiro Novo. Ele é suspeito de praticar diversos furtos na área do Cruzeiro e Sudoeste, nas últimas duas semanas. A prisão foi feita pela equipe do Grupamento Tático Motociclístico do 7º BPM.

Utilizando-se de destreza e facilidade em arrombar os portões dos blocos de apartamentos, o homem usava a força do próprio corpo e até chave de fenda, conforme imagens captadas pelos sistemas de monitoramento dos prédios.

As imagens dos furtos começaram a circular pelos grupos de whatsapp de moradores e comerciantes da região, comprometendo a sensação de segurança dos moradores.

No momento da prisão, o zelador do prédio reconheceu a mochila que o criminoso carregava e que havia sido furtada há poucos dias, conforme imagens captadas pelos sistemas de monitoramento de um edifício próximo ao local.

O homem foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia, onde foi indiciado pelos crimes de furto qualificado na modalidade tentada e ameaça. O detido já possuía 23 registros policiais sendo a maioria pelo crime de furto.

A Polícia Militar compilou 20 arquivos, entre vídeos de câmeras de monitoramento e fotos do suspeito e encaminhou à delegacia para mostrar a reincidência nos crimes.