Aprovados recursos para construção da UTI do Hospital de Planaltina

Defensor das melhoras no Hospital, Claudio Abrantes comemora aprovação do projeto de lei que inclui o crédito para a unidade. Deputado destinou emendas para alas de apoio

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, na sessão desta terça-feira (5/10) projeto de lei, de autoria do Executivo, que inclui crédito no valor de R$ 23 milhões para a ampliação do Hospital Regional de Planaltina e a construção do bloco de bloco de UTI.

Com um histórico de trabalho pela cidade, o deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) comentou a medida. “Com muita dedicação, com muito trabalho, nossa luta pela UTI do Hospital de Planaltina deu um salto importantíssimo. Agradeço ao governador Ibaneis pela parceria, por atender aos nossos pedidos, em função da sociedade”, disse o parlamentar.

O trabalho de Claudio Abrantes pela UTI faz parte de sua trajetória de mandato. Ele é autor das emendas que destinam recursos para as obras da Radiologia e da nova Subestação Elétrica. Ambas as novas alas de apoio são fundamentais para que seja instalada a Unidade de Terapia Intensiva.

A condução das obras da nova Subestação Elétrica, que dará o suporte energético demandado pela futura UTI, ficará a cargo da Novacap. Os recursos destinados por Claudio Abrantes são da ordem de R$ 1,2 milhão. Já a nova Radiologia, também imprescindível para a instalação da UTI, conta com emenda de Abrantes no valor de R$ 950 mil, destinada para o Fundo de Saúde do Distrito Federal.

“Todo o trabalho vem sendo desenvolvido de forma a não permitir riscos ou problemas futuros. Não adianta, por exemplo, construir a UTI se houver o perigo de ela ficar sem fornecimento de energia elétrica”, explicou Claudio Abrantes. “E os recursos destinados ao Hospital, aprovados nesta terça, vêm se juntar à nossa missão”, completou.

O projeto do novo bloco também já foi aprovado, e uma das demais novidades que inclui à unidade é a ala de internação infantil. “Sabemos o quanto essa vitória significa para cada morador da cidade, por isso não descansamos um minuto nessa luta”, finalizou Claudio Abrantes.