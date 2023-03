Projeto De Cara Nova elimina lixão no Itapoã

“Por mais que tenha papa-lixo, as pessoas teimavam em jogar lixo na porta da escola porque achavam que alguém limparia”, comenta o gestor

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) entregará, nesta quinta-feira (16), à população do Itapoã a eliminação do lixão e a reforma da área. A iniciativa é do projeto De Cara Nova, que tem o objetivo de extinguir os maiores pontos de descarte irregulares do Distrito Federal.

A ação já percorreu Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, Santa Maria e Gama. Somando as regiões contempladas, já foram retiradas quase 4 mil toneladas de lixo e entulho. Desta vez, o local contemplado foi um ponto com acúmulo de lixo e entulho próximo à Escola Classe 6 do Paranoá, no Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, entre o Itapoã e o Lago Norte. Para o diretor da instituição, Joel Teles, o problema de lixo acumulado na entrada da escola foi resolvido.

“Por mais que tenha papa-lixo aqui perto, as pessoas teimavam em jogar lixo na porta da escola porque achavam que alguém limparia”, comenta o gestor. “Agora a própria comunidade está sentindo alívio com essa limpeza e revitalização do espaço pelo SLU. A nossa escola agradece”.

Sem lixo

As equipes fizeram a limpeza e colocaram no local 50 mudas de árvores e 100 de plantas ornamentais. O muro também será grafitado por um artista da região. “Essa era uma área degradada, cheia de lixo e entulho”, pontua o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira. “Agora contamos com a conscientização de todos para manter essa limpeza”.

Morador da região, Joel Lopes já sentiu a diferença: “Aqui só tinha lama e muito lixo. Agora, com a limpeza do SLU, o espaço está uma maravilha. Estão de parabéns pela iniciativa. Para a comunidade, isso aqui ficou um tesouro”.

Durante o evento de entrega da área recuperada, haverá a participação de cerca de 60 alunos de duas turmas da EC 6, que vão plantar mudas e marcar, com tinta, as próprias mãos nos muros. Para o administrador do Itapoã, Raimundo Paz, a ação representa um ganho na questão ambiental.

“Ficamos muito preocupados com os pontos de descarte irregular de resíduos, já que isso resulta em ratos, baratas e escorpiões”, comenta. “Além disso, nos terrenos baldios, são colocados animais mortos. Numa escola que estava repleta de lixo à sua volta, a gente já vê uma grande mudança do ambiente, com tudo limpo. Isso traz dignidade, e o meio ambiente e a comunidade agradecem.”

Serviço

Projeto de Cara Nova

– Entrega: quinta(16), às 10h, no Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, próximo à Escola Classe 6 do Paranoá (entre o Itapoã e o Lago Norte).

As informações são da Agência Brasília