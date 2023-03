Homem é condenado por assassinar inimigo no Gama

Os jurados entenderam que o homicídio foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima

Um homem foi condenado, nesta quarta-feira (15), a 16 anos de reclusão pelo assassinato do inimigo no Gama, em 2020.

A decisão é da Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama. Segundo o processo, Tiago Jander Garcia Militão matou Eleandro Venâncio Santos em outubro daquele ano.

O julgamento teve início na manhã de terça-feira (14) e terminou na madrugada seguinte. Os jurados aceitaram a qualificadora apresentada pela Promotoria de Justiça e entenderam que o homicídio foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O crime ocorreu em outubro de 2020, no Setor Leste do Gama. Eleandro conversava com uma amiga próximo a um beco, quando Tiago se aproximou e disparou contra ele, que foi surpreendido pelo ataque e não conseguiu fugir. Eleandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Além de Tiago, Jean Frank Oliveira Glória também foi denunciado por participação no crime. Ele está foragido e ainda não foi julgado.