Programas de segurança alimentar do GDF serão apresentados na 9ª Feira da Goiaba

Pela primeira vez, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) está com um estande na 9ª Feira da Goiaba, em Brazlândia, para apresentar os programas do Governo do Distrito Federal (GDF) voltados à garantia da segurança alimentar e nutricional. A ideia é aproveitar o grande fluxo de pessoas nos fins de semana do evento para apresentar e explicar como funcionam os restaurantes comunitários e os programas Cartão Prato Cheio e Cartão Gás, além de promover ação de educação alimentar e nutricional para divulgar os benefícios nutricionais da goiaba.

A entrada é gratuita. O estande vai funcionar das 10h às 17h no sábado (13) e no domingo (14). “Nossa intenção é aproveitar o grande fluxo de pessoas, de famílias, durante o dia, para apresentar os nossos programas. Muitas pessoas da comunidade acreditam que a política de segurança e nutricional se resume ao restaurante comunitário, e é muito mais que isso”, explica o gerente regional de Segurança Alimentar e Nutricional de Brazlândia, Bruno Simão.

Cerca de dez servidores da Gerência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional de Brazlândia e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) vão se revezar no local para atender aos frequentadores neste sábado e domingo.

“Fizemos uma parceria com o Cras Brazlândia para que eles expliquem como acessar os programas Cartão Prato Cheio e Cartão Gás, já que é no Cras que a população solicita os benefícios”, afirma Bruno Simão. “No estande, entregamos material e também explicamos os benefícios nutricionais da goiaba, que é a fruta principal da festa. Tem gente que acha que goiaba se restringe ao doce, mas é um alimento rico em vitamina C, complexo A, B que fortalece a saúde dos ossos, dentes, da pele.”

No primeiro fim de semana da 9ª Feira da Goiaba, em média, 500 pessoas passaram pelo estande da Gerência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional de Brazlândia, entre elas, o governador Ibaneis Rocha. “A Feira da Goiaba é um evento importante do DF, com grande fluxo de pessoas. Além disso, Brazlândia é uma cidade com muitas famílias vivendo em área rural. É uma excelente oportunidade de divulgar os nossos serviços para que mais famílias vulneráveis sejam beneficiadas”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Estande da Sedes – 9ª Feira da Goiaba

→ Dias: sábado (13) e domingo (14)

→ Horário: 10h às 17h

→ Local: Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão (Arcag), em Brazlândia.

*Com informações da Sedes