DF registra 235 mortes de dengue em 2024

O Boletim Epidemiológico de Dengue divulgado, no início da noite desta quinta-feira (11), pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) revela que a capital federal registrou 235 mortes pela doença em 2024. De acordo com o relatório, outros 43 óbitos estão em investigação e, ao todo, foram notificados, apenas este ano, 218.355 casos de dengue no DF. Outros 206.264 casos ainda estão sob investigação.

Em relação ao boletim anterior, divulgado no começo da semana, houve um aumento de 30 casos de morte pela doença. Desde o início da epidemia de dengue no DF, já ocorreram altas maiores de óbitos de dengue, sendo a maior diferença entre a semana epidemiológica 11 e 12, onde foram registradas 41 falecimentos por dengue na capital federal. Apenas esta semana, 16.961 pessoas tiveram casos confirmados de dengue.

Alguns dados divulgados pela Secretaria são diferentes aos disponíveis no painel de arboviroses no site do Ministério da Saúde. Diferente da SES, o MS registrou até o momento 207.843 casos prováveis de dengue no DF e 59 óbitos estão em investigação. Ontem (10), o boletim diário da pasta contava com 234 mortes de dengue, mas hoje (11), o número saltou para 235 – similar ao da SES.

Dentre as regiões administrativas (RAs), as que apresentam os maiores casos prováveis de dengue até o momento são: Ceilândia (27.426), Samambaia (12.192), Santa Maria (11.933 casos), Taguatinga (10.388) e Sol Nascente/Pôr do Sol (8.583). Apenas essas cinco cidades concentram 34,20% dos casos da doença no DF.

Em 2024, foram notificados 6.841 casos de dengue com sinais de alarme no DF e 290 casos graves. Dos casos prováveis da doença, 98% são de residentes da capital federal, mas alguns são de pessoas que foram notificadas no DF, mas residem em outros estados como: Goiás (3.906 casos), Minas Gerais (77), São Paulo (48) e Bahia (22 casos).

As mulheres, até o momento, são as mais afetadas pela dengue, 6.783,7 casos por 100 mil habitantes. O grupo etário com maior incidência de casos prováveis da doença está na faixa etária de 20 a 29 anos com incidência de 7.355,7 casos por 100 mil habitantes, seguido pelos grupos etários de 50 a 59 anos e 15 a 19 anos, com 7.040,3 casos por 100 mil habitantes e 6.948,3 casos por 100 mil habitantes, respectivamente.