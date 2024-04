Idoso desaparecido é encontrado na beira de rio em São Sebastião

Na noite desta segunda-feira (11) em São Sebastião, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência de um idoso desaparecido.

Às 19h21, duas viaturas foram deslocadas para a Fazenda Capão dos Porcos, nas proximidades da Escola Classe Cachoeirinha, após o idoso de 89 anos, ter sido reportado como desaparecido desde as 16 horas.

De acordo com informações do solicitante, familiares encontraram o idoso desorientado por volta das 19h10, às margens de um rio, em uma área de mata fechada próximo à Escola Classe Cachoeirinha, perto de sua residência. O idoso tinha sofrido uma queda e não conseguia se levantar.

A difícil localização do lugar fez com que seus familiares pedissem apoio ao CBMDF. Chegando ao local, os socorristas prestaram os primeiros socorros, estabilizando o senhor com cobertores térmicos, pois ele apresentava sinais de hipotermia, além de fornecerem suplemento de oxigênio devido à baixa saturação.

Para o resgate, foi necessário utilizar uma maca tipo cesto, sendo o idoso transportado pela Unidade de Resgate até a Unidade de Pronto Atendimento de São Sebastião para receber atendimento médico especializado.