E agora, como sugeriu Abel Ferreira, Endrick finalmente vai à Disney

O garoto Endrick, nascido em Brasília, é um prodígio, um talento puro e também jogador iluminado. Neste sábado (8), fez o gol da vitória sobre o México, alcançando números espetaculares na Seleção Brasileira: três jogos (nenhum como titular), três gols. Segundo o SofaScore Brazil, ele precisou de pouco mais de 30 minutos em campo para balançar as redes nos seus primeiros jogos pelo Brasil.

Nessa vitória contra o México, a comemoração de Endrick foi uma loucura. Ele tirou a camisa, jogou-a na grama e depois mostrou o número 9 para os 85 mil espectadores que lotaram College Station, no Texas.

Uma celebração que recordou a que Messi fez no estádio Santiago Bernabeu, em abril 2017, depois de marcar o seu 500º gol pelo Barcelona. Relembrou também a resposta de Cristiano Ronaldo, no Camp Nou, em agosto do mesmo ano, quando brilhou na conquista da Supertaça de Espanha pelo Real Madrid.

A imagem da celebração de Endrick, claro, está rodando o mundo. Os jornais da Espanha só falam dele (até esqueceram momentaneamente o futuro Bola de Ouro Vini Jr). Ao final da partida, todos os holofotes estavam apontados para ele. Até o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, foi pedir pra tirar foto com o garoto.

Endrick vai à Disney

Na próxima quarta-feira (12), deverá ser titular no amistoso contra os Estados Unidos, no estádio Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

Sim, o jogo será na “terra do Mickey”. E vale a pena lembrar um episódio que marcou o inicio da trajetória desse menino que é a mais nova esperança do futebol brasileiro.

Com apenas 15 anos, Endrick foi um dos destaques do Palmeiras na inédita conquista da Copa São Paulo de 2022. Muitos torcedores queriam vê-lo no Mundial de Clubes no mês seguinte, mas Abel o deixou fora da lista de inscritos. Ao justificar a escolha, o português sugeriu que o garoto deveria ir para a Disney.

Pois Endrick soube tirar proveito também dessa situação: “Se deve entrar em campo para ser feliz, como uma criança em um parque de diversões. Igual o Abel falou para mim, que tinha que ir para a Disney, que era uma criança e tinha que me divertir. Levei para a vida toda. Penso que quando entro em campo ali é meu parque de diversões”, disse o atleta, no auge da polêmica.

