Programação especial irá comemorar o centenário da Pedra Fundamental

Organizado pela Administração de Planaltina, o centenário do monumento, que será celebrado no feriado da Independência, contará com passeio ciclístico, café da manhã e shows culturais

Por Gabriel de Sousa

Como foi mostrado na nossa edição especial de ontem, a Pedra Fundamental de Brasília irá celebrar o seu centenário de inauguração neste feriado de Independência do Brasil. Para celebrar a data duplamente histórica, a administração Regional de Planaltina irá organizar uma programação especial para a comunidade, que poderá acompanhar atividades culturais e conhecer mais da apaixonante história do Distrito Federal.

Em conjunto com o Governo do Distrito Federal (GDF), a administração regional irá celebrar o centenário da Pedra Fundamental com diversas programações para os moradores. No nascer do sol no dia 7, será realizado uma alvorada festiva com performances de saxofone, ao lado do monumento.

Às 9 horas, será feito um passeio ciclístico, saindo do Setor Tradicional de Planaltina e indo até a Pedra Fundamental. Os ciclistas partirão do Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois, e irão para o monumento através da DF-128, em um percurso de cerca de 12 quilômetros. Após o fim da atração, será realizado um momento cívico, onde será performado o hino planaltinense e brasiliense, cantado por crianças de escolas da região administrativa.

Ao meio-dia, da mesma forma que ocorreu em 1922, a bandeira nacional será içada no topo do obelisco e será cantado o hino brasileiro. Pela tarde, atrações culturais com artistas locais serão realizadas em um palco que será montado ao lado da Pedra, que promete entreter os frequentadores no histórico centenário.

Como chegar na Pedra Fundamental?

Para chegar na Pedra Fundamental de Brasília, os moradores devem utilizar a DF-128, que atualmente está asfaltada até o sopé do monumento. Para encontrar o acesso à estrada, os frequentadores deverão seguir até Planaltina pela BR-020. Outro caminho alternativo é por uma via vicinal por dentro de Planaltina, porém, este trajeto não é asfaltado e conta com diversos declives.

Os moradores também podem optar pela ida de ônibus até a Pedra Fundamental, a partir da linha de ônibus 615.1, que faz o seu trajeto até o campus de Planaltina do Instituto Federal de Brasília (IFB), que fica próximo do monumento. Nesta terça-feira (30), a administração regional irá conversar com a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB/DF) para que a linha seja disponibilizada no feriado e possa levar a população até o obelisco histórico.

Administrador quer colocar cápsula do tempo

Em uma entrevista exclusiva para a equipe de reportagem do Jornal de Brasília, o administrador de Planaltina, Célio Rodrigues, destacou a importância de se realizar grandes comemorações durante o centenário da inauguração da Pedra Fundamental. “É o reconhecimento que nós temos que ter, enquanto cidadão, da importância da nossa cidade para o Distrito Federal. Brasília hoje é o que é graças a existência daqueles povoados”, disse.

O administrador disse que será realizada, nesta terça-feira (30), uma reunião com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC/DF), onde será discutido sobre a disponibilização de um ônibus para levar moradores de Planaltina até a Pedra Fundamental.

Além disto, o encontro servirá para que seja apresentada uma proposta de se criar uma cápsula do tempo, que será preenchida com objetos contemporâneos e será aberta em 2122, quando a Pedra Fundamental irá celebrar o seu bicentenário. A partir desta ação, os brasilienses do futuro irão conhecer mais da nossa atualidade, da mesma forma que nós conhecemos mais do nosso passado visitando o obelisco de 1922.

Pedra Fundamental recebe melhorias

De acordo com o administrador, também estão sendo empreendidas melhorias para a região em torno da Pedra Fundamental, que fará com que o monumento se torne mais acessível para a comunidade, que poderá ter acesso a uma importante página da história.

Segundo o administrador, com as reformas, o tráfego de turistas aumentou em até vinte vezes mais durante o ano do Centenário. No final de junho, o Departamento de Obras e Rodagem do DF (DER/DF) inaugurou um trecho asfaltado entre o monumento e a DF-128, e, segundo Rodrigues, outras melhorias serão realizadas em breve.

“Construímos um projeto arquitetônico de melhorias que podem melhorar a visitação turística da região. Nós temos projetos já prontos no papel com a construção de banheiros, espaços de visitação, infraestrutura e alimentação, para que o turista se sinta mais confortável”, afirma o administrador de Planaltina.