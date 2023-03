Programa Vencer inicia primeira turma de 2023

A data escolhida celebra o aniversário de 52 anos de Ceilândia, cidade mais populosa do Distrito Federal

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) deu início, nesta segunda-feira (27), às atividades do Programa Vencer, com turmas do curso de assistente administrativo.

As aulas, gratuitas, são ministradas de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino, na Praça dos Direitos de Ceilândia Norte. São 200 horas de carga horária e duração prevista de 50 dias.

A data escolhida celebra o aniversário de 52 anos de Ceilândia, cidade mais populosa do Distrito Federal.

Promovido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o programa Vencer tem o objetivo de desenvolver ações conjuntas na área de qualificação profissional em regiões administrativas de alta vulnerabilidade social. São atendidas pessoas acima de 14 anos de famílias cuja renda mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos.

“Aproveitem com afinco os conteúdos que serão repassados no curso, pois a qualificação profissional é caminho sólido para um futuro de sucesso”, disse aos alunos a subsecretária de Políticas de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Sueli Vieira, na abertura do curso.

Cabe à Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial (Subdhir) acompanhar, supervisionar e oferecer o apoio administrativo necessário para a efetiva realização dos cursos executados pelo Senai. O próximo local a receber o projeto será a Estação da Cidadania do Recanto das Emas, em data a ser confirmada.

Programa Vencer

Instituído pela Sejus, por meio da Portaria nº 329, de 30 de março de 2022, o programa Vencer tem como objetivo promover a inserção no mercado de trabalho, autonomia econômica e financeira, a partir do pleno exercício da cidadania dos alunos. Atualmente, as inscrições para os cursos estão encerradas. A secretaria trabalha para que novas turmas junto ao Senai sejam disponibilizadas. Os próximos cursos e as formas de inscrição serão divulgados no site da Sejus, posteriormente, junto aos editais do programa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília