Programa Prefis 2023 em Pirenópolis oferece 100% de desconto em multas e juros para regularização fiscal

O objetivo principal dessa iniciativa é aliviar o peso financeiro sobre os cidadãos locais e as empresas, ao mesmo tempo em que visa a aumentar a arrecadação do município

Os habitantes e empresas de Pirenópolis têm agora a oportunidade de regularizar suas obrigações com a prefeitura por meio do Programa de Recuperação Fiscal (Prefis) 2023. Até o dia 1º de dezembro de 2023, os contribuintes podem beneficiar-se de condições especiais para quitar dívidas pendentes. O programa oferece descontos de 100% em multas e juros.

Através do Prefis 2023, os participantes têm a oportunidade de regularizar situações de inadimplência ocorridas antes de 31 de dezembro de 2021, permitindo-lhes recuperar sua situação fiscal e contribuir para o fortalecimento econômico da região.

O âmbito do Prefis 2023 engloba diversos tipos de dívidas, abrangendo o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Sobre Serviços (ISS) e diversas taxas municipais. A adesão a esse programa está disponível durante um período determinado, proporcionando aos contribuintes a oportunidade de regularizar suas pendências de maneira vantajosa.

Os interessados em participar do Prefis 2023 devem entrar em contato com o departamento responsável na prefeitura ou acessar o portal oficial online. Lá, eles encontrarão informações detalhadas sobre os procedimentos e a documentação necessária para aderir ao programa. O processo de adesão é direto e ágil, contando com equipes prontas para responder a dúvidas e auxiliar os contribuintes durante todo o percurso.