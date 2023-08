PCDF desarticula comércio ilegal de cigarros eletrônicos

A operação resultou na prisão de um homem, de 34 anos, residente em Planaltina, acusado de envolvimento no crime

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em conjunto com a 10ª Delegacia de Polícia no Lago Sul, a Seção de Operação com Cães da DOE/PCDF e equipes da Receita Federal do Brasil, uniu forças na Operação E-Cig, uma ação direcionada para combater o comércio ilegal e contrabando de cigarros eletrônicos no Distrito Federal.

A investida, desencadeada a partir de informações repassadas pela Receita Federal, revelou a existência de encomendas contendo cigarros eletrônicos e essências. A comercialização, produção, promoção e distribuição desses produtos eletrônicos estão proibidas em território nacional devido à resolução nº 46, datada de 28 de agosto de 2009. Esse é um dispositivo legal essencial para coibir tais atividades ilícitas.

De acordo com o delegado-chefe da 10ª DP, Jônatas Silva, o indivíduo detido enfrenta acusações, que prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos. As atividades da Operação E-Cig ganharam força a partir do monitoramento realizado em um endereço situado em Planaltina, culminando na prisão em flagrante do suspeito.

Após a conclusão das formalidades legais, o indivíduo detido foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição das autoridades judiciais do Distrito Federal. A Operação E-Cig demonstra o comprometimento da Polícia Civil em coibir a comercialização ilícita de produtos proibidos, visando garantir a segurança e a legalidade no território da capital.