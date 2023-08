Jovem de 19 anos é preso após tentativa de latrocínio contra motorista em Taguatinga

A operação foi conduzida pela equipe de investigação da 17ª Delegacia de Polícia (17ª DP), que cumpriu um mandado de prisão preventiva

Na tarde desta quinta-feira (17), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) anunciou a bem-sucedida prisão de um indivíduo de 19 anos, residente em Ceilândia, acusado de uma tentativa de latrocínio no Setor M Norte de Taguatinga/DF no último mês de julho.

Segundo informações fornecidas pela delegacia, no dia do incidente, o suspeito teria abordado uma vítima com o intuito de roubar seu veículo, utilizando uma arma de fogo para ameaçá-la. O crime ocorreu na QNM 38 de Taguatinga, quando o criminoso efetuou pelo menos três disparos em direção à vítima. Felizmente, o motorista não foi atingido pelos tiros, embora tenha ficado com o rosto coberto de fuligem devido aos disparos.

Após a ação criminosa, o suspeito conseguiu escapar do local e buscou refúgio em um beco escuro próximo, onde trocou suas roupas. Imagens de câmeras de segurança instaladas na área capturaram a fuga do delinquente, e as imagens foram amplamente divulgadas pela mídia local, resultando em várias denúncias anônimas recebidas pela PCDF.

A colaboração ativa dos meios de comunicação e da população foi fundamental para a identificação do suspeito, que também foi reconhecido pela vítima. De acordo com o delegado-chefe adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing, “As investigações confirmaram que esse criminoso apresenta alto grau de periculosidade e já estava envolvido em outro caso de roubo de veículo na região do Guará, logo após o incidente de latrocínio em Taguatinga. Atualmente, o detido se encontra sob custódia no sistema prisional do Distrito Federal.”

O delegado também fez questão de destacar a importância da colaboração dos meios de comunicação e da população, salientando que a atuação conjunta foi essencial para retirar um indivíduo considerado perigoso do convívio social. A Polícia Civil do Distrito Federal enaltece o engajamento proativo de todos os envolvidos na resolução desse caso.